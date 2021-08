CPI ouve diretora da VTCLog nesta terça, após STF autorizar motoboy a não comparecer

A CPI da Pandemia deve ouvir nesta terça-feira (31), às 9h30, o depoimento da diretora-executiva da VTCLog, Andréia Lima. A decisão foi tomada na noite da segunda-feira (30) numa reunião do presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), com o vice-presidente, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e o relator do colegiado, senador Renan Calheiros (MDB-AL), depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques garantiu ao motoboy Ivanildo Gonçalves o direito de não comparecer.

A previsão inicial era de que a CPI tomaria nesta terça-feira o depoimento de Ivanildo, que é motoboy a serviço da VTCLog e teria feito saques milionários, considerados suspeitos. Conforme o requerimento de convocação, de autoria de Randolfe Rodrigues, Ivanildo é um “aparente intermediário em esquemas duvidosos da empresa VTCLog”. O depoimento estava marcado para a quinta-feira (2), mas havia sido antecipado ao final da última reunião da comissão.

Já a convocação de Andréia Lima havia sido aprovada pelos senadores em 7 de julho. Entretanto, a data de comparecimento ainda estava indefinida.

Nas redes sociais, Randolfe disse respeitar a determinação do Supremo, mas anunciou que vai recorrer.

“Pelo visto, a VTClog é realmente muito poderosa. Que segredos o motoboy esconde? Respeitamos a decisão do ministro Nunes Marques, mas iremos recorrer da decisão”, escreveu.