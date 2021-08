Divisão de Acesso 2021: Tupi de Crissiumal empata e segue em penúltimo na chave

Passo Fundo e Tupi de Crissiumal empataram sem gols na tarde da segunda-feira (30/8) pela 5ª rodada da fase inicial da Divisão de Acesso 2021. O duelo foi disputado no Estádio Vermelhão da Serra.

Com o resultado, o rubro-negro soma quatro pontos e continua na penúltima colocação do Grupo A. O lanterna da chave é o Passo Fundo, que tem três pontos.

No dia 2 de setembro, o Tupi entra em campo novamente pela competição estadual. O time vai encarar o Brasil em Farroupilha. A partida está marcada para às 15 horas.

