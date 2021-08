Comissão de Meio Ambiente ouve ministro Joaquim Leite, substituto de Ricardo Salles

A substituição no comando do Ministério do Meio Ambiente ocorreu em junho - Roque de Sá/Agência Senado

Após a troca de comando no Ministério do Meio Ambiente em junho, a Comissão de Meio Ambiente (CMA) que saber se a entrada de Joaquim Álvaro Pereira Leite no lugar de Ricardo Salles representa de fato uma mudança na direção da pasta. Audiência pública com o novo ministro está agendada para esta terça-feira (31), às 9h30.

Os requerimentos para ouvir Joaquim Álvaro Leite são do presidente da CMA, Jaques Wagner (PT-BA), e do senador Confúcio Moura (MDB-RO). Confúcio argumenta que a política ambiental do Ministério sob a gestão Ricardo Salles desagradou o mundo e prejudicou a imagem do Brasil no exterior.

“Nossos indicadores de desmatamento se tornaram alarmantes, com sucessivos recordes registrados desde o início do atual governo. Um repúdio internacional nunca antes visto sobre o país, nesse aspecto, com reflexos econômicos claros, especialmente relacionados ao agronegócio, tornou-se uma grande preocupação”, aponta o senador.

Para ambos, a reunião da CMA será importante para que o Senado e a população tomem conhecimento dos planos, direcionamentos e ações previstas pelo ministro.

A reunião será aberta à participação dos cidadãos por meio do Portal e-Cidadania (https://senado.leg.br/ecidadania) ou pelo telefone 0800 061 22 11.