União Frederiquense empata em casa pela Divisão de Acesso 2021

Em partida disputada na Arena em Frederico Westphalen, na tarde do sábado (28/8), União Frederiquense e Brasil de Farroupilha ficaram no empate em 1 a 1. Tony Júnior abriu o placar aos 27 minutos da etapa inicial para os donos da casa. Matheus Lagoa, numa cobrança de falta, aos 42 minutos do segundo tempo, deixou tudo igual.

O resultado impediu o União Frederiquense de ingressar na zona de classificação à próxima fase da Divisão de Acesso 2021. O Leão da Colina, agora, tem seis pontos e ocupa o quinto lugar do Grupo A.

O selecionado de Frederico Westphalen volta a campo no dia 1º de setembro, quando enfrentará o Igrejinha, fora de casa. O confronto terá início às 15 horas.

Tupi de Crissiumal:

Penúltimo colocado do Grupo A, o Tupi de Crissiumal tentará melhorar sua posição na tabela de classificação na segunda-feira (30/8). O rubro-negro vai encarar o Passo Fundo – lanterna da chave – no Estádio Vermelhão da Serra, a partir das 15 horas.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.