Senado recebe a visita de estudantes da Escola Superior de Guerra

O vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), e o senador Marcos do Val (Podemos-ES) receberam, nessa quinta-feira (26), instrutores, estagiários e alunos da Escola Superior de Guerra, da Escola de Guerra Naval e da Escola do Comando e Estado Maior do Exército, em visita oficial à Casa como parte das atividades de conclusão de curso. À frente do grupo estava o brigadeiro do Ar Hélio Severino da Silva Filho.

Representando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Veneziano saudou a comitiva e ressaltou que a Casa tem uma larga história e está sempre aberta à visitação de todos os cidadãos.

— Tenho também que as senhoras e os senhores evidentemente dificilmente não tiveram a oportunidade de conhecer as nossas dependências, mas os que ainda não passaram por essa experiência se sentirão muito bem. Essa experiência enriquecerá a formação dos senhores e das senhoras.

Em sua palestra, Marcos do Val falou de sua história até ser eleito senador e respondeu as perguntas feitas pelos alunos sobre o trabalho legislativo. Ao final de sua fala, ressaltou que um país só alcança a prosperidade econômica e a paz social quando suas forças policiais e militares conseguem prover as necessárias condições de segurança para seu povo.

— No cenário geopolítico contemporâneo, nenhum país que se preze pode prescindir de forças armadas respeitadas, qualificadas, presentes em todo o território nacional e dotadas de equipamentos modernos e eficientes. Minha percepção sobre a prioridades da vida nacional é muito clara: entre os temas mais urgentes e relevantes encontram-se os da defesa nacional e da segurança pública. Sem a certeza de sermos sempre capazes de oferecer pronta resposta a ameaças externas, não há desenvolvimento possível — disse Marcos do Val.