Flávio Arns lembra aniversário de Zilda e destaca trabalho da Pastoral da Criança

Em pronunciamento, o senador Flávio Arns (Podemos-PR) ressaltou que nesta quarta-feira (25) se comemora o aniversário de nascimento de Zilda Arns, fundadora da Pastoral da Criança. Ela nasceu em 25 de agosto de 1934 e faleceu há 11 anos, durante terremoto no Haiti — o senador, que é sobrinho de Zilda, lembrou que ela estava no Haiti para ensinar a metodologia da Pastoral.

O senador destacou que a Pastoral da Criança vem atuando há quase 38 anos e, atualmente, acompanha cerca de um milhão de crianças vulneráveis em bolsões de pobreza no Brasil, contando com aproximadamente 140 mil voluntários no país.

Flávio Arns também lembrou que Zilda criou a Pastoral da Pessoa Idosa e que no dia 25 de agosto se comemora o Dia Nacional da Educação Infantil (essa data, escolhida para homenageá-la, foi definida em projeto aprovado no Congresso Nacional).

— Então nós temos que comemorar isso: comemorar a vida dela, os ensinamentos, e também o trabalho maravilhoso que vem sendo desenvolvido por todo o Brasil e em tantos países do mundo a partir da metodologia criada no Brasil — afirmou.