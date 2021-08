Aprovado projeto que inscreve Chico Xavier no livro dos Heróis da Pátria

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (24), a inscrição do nome de Francisco Cândido Xavier no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O projeto de lei (PL) 1.853/21, já aprovado pela Câmara dos Deputados, segue para sanção presidencial. O autor é o deputado federal Giovani Cherini (PL/RS) e o relator foi o senador Eduardo Girão (Podemos-CE).

Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier (1910-2002), foi um médium e um dos principais expoentes do espiritismo. É autor de aproximadamente 400 livros psicografados. Em 1981, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz.

O Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria é um documento que preserva os nomes de figuras que marcaram a história do Brasil. O chamado Livro de Aço encontra-se no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Eduardo Girão destacou a importância de Chico Xavier e disse que foi extremamente beneficiado pela vida e pela obra do médium, nascido em Pedro Leopoldo (MG) e famoso em todo o mundo.

— Sei que não passo perto de ser merecedor de estar aqui sendo um instrumento porque, para falar de Chico Xavier, não é fácil. Era um homem caridoso, muito humano, que tinha tudo para ser um dos homens mais ricos do Brasil, mas abdicou de tudo. A partir do contato com a sua obra, pude me encontrar como pessoa. A minha vida é antes e depois de Chico Xavier. Procurei desenvolver algumas atividades para levar o conhecimento da sua obra, de mais de 450 livros, por meio de filmes que tive a benção de produzir e peças de teatro, e vi o que aconteceu comigo e com outras pessoas – afirmou Girão.

Em seu relatório, Eduardo Girão destaca que Chico Xavier já foi objeto de homenagem nas Casas legislativas de todo o país, em âmbito estadual e federal. O relator ressalta ainda a aprovação, pelo Senado, do Projeto de Resolução 44/2020, de sua autoria, que criou a “Comenda de Incentivo à Caridade Chico Xavier”. Outro projeto de Eduardo Girão, o PL 4.976/ 2019 - que já foi aprovado no Senado e aguarda votação na Câmara - confere a Pedro Leopoldo, município onde nasceu Chico Xavier, o título de “Capital Nacional da Mediunidade”.

“Neste momento que todos vivemos é importante lembrar e nos inspirar neste ser iluminado que dedicou toda a sua vida a ajudar o próximo, mostrando sempre que a caridade e a solidariedade são o caminho para a união dos povos. Uma das tantas frases ditas por Chico, e que considero de grande relevância é: "Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim." Usemos esta máxima no dia a dia, para que por meio de atitudes positivas possamos sempre buscar a nossa melhoria e a dos nossos Irmãos. Considerando a relevância de sua atuação e de seu legado para a difusão da doutrina espírita e da prática do bem no Brasil e no mundo, não há dúvida de que o projeto sob exame é meritório”, concluiu Girão em seu relatório.

Energia de paz

Ao comentar o projeto, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) destacou que a homenagem a Chico Xavier vai engrandecer o Senado pela “energia e áurea de paz que tanto nós precisamos nesses momentos difíceis no Brasil, de união, de perdão, de olhar o próximo com aquele olhar típico e característico de um homem que marcou a humanidade”.

O senador Esperidião Amin (PP-SC) também destacou a importância da homenagem a Chico Xavier.

— Que bom nós podermos, no Dia do Soldado, que tem múltiplos sentidos, aprovarmos este padroeiro da paz, compreensão, absorção do insulto e a disposição para o perdão. Sem isso, tudo o que é ruim será agravado, e não tem pouca coisa ruim andando por ai. Mas, se cada um potencializar um erro, vai agravar um problema - afirmou.

O relatório apresentado por Eduardo Girão ao projeto foi saudado pelos senadores Plinio Valério (PSDB-AM), Styvenson Valentim (Podemos-RN), Marcos Rogério (DEM-RO) e Jorge Kajuru (Podemos-GO).

(Com informações da Agência Câmara de Notícias)