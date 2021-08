Aprovado projeto que dá novo nome ao aeroporto de Tefé (AM)

Os senadores aprovaram, nesta terça-feira (24), projeto de lei (PL) 1.933/2019, que denomina Aeroporto Prefeito Orlando Marinho, o aeroporto de Tefé, no interior do Amazonas. A proposta é do deputado federal Sidney Leite (PSD/AM) e agora segue para sanção presidencial. O relator foi o senador Plínio Valério (PSDB-AM).

A cidade de Tefé está localizada a cerca de 545 quilômetros de Manaus. Próximo ao município, estão localizadas duas das maiores reservas de desenvolvimento sustentável do Brasil: Mamirauá e Amanã. São mais de 3 milhões de hectares de florestas amazônicas.

Tefé está inserida no corredor turístico do rio Amazonas, com conexões internacionais, que envolvem cidades da Colômbia e do Peru, na chamada Amazônia internacional.