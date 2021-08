Divisão de Acesso 2021: União Frederiquense vence o Tupi em Crissiumal

O União Frederiquense conquistou a primeira vitória na Divisão de Acesso 2021 ao derrotar pelo placar de 2 a 1 o Tupi de Crissiumal. O clássico regional, válido pela quarta rodada da fase de grupos, foi disputado na tarde da terça-feira (24/8), no Estádio Rubro-Negro em Crissiumal.

Com o triunfo, o Leão da Colina chegou aos cinco pontos e ingressou na zona de classificação à próxima fase da competição estadual. Já o Tupi permanece com três pontos e na penúltima posição do Grupo A. Caso o Passo Fundo vença o Glória – duelo que acontecerá na quarta-feira (25/8), em Vacaria – a equipe de Crissiumal cairá para a lanterna.

Próximos jogos:

O União Frederiquense voltará a campo no sábado (28/8) quando recebe, na Arena em Frederico Westphalen, o Brasil de Farroupilha. Uma vitória poderá colocar o Leão da Colina na vice-liderança da chave. Enquanto isso, o Tupi vai encarar o Passo Fundo, fora de casa, na segunda-feira (30/8).

Vídeo: Reprodução/FGF