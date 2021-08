Alvaro Dias homenageia os 130 anos da imigração ucraniana ao Brasil

Em pronunciamento, nesta terça-feira (24), o senador Alvaro Dias (Podemos-PR) homenageou a comunidade descendente de ucranianos, pela passagem dos 130 anos do início da imigração ao Brasil. Ele lembrou que a data coincide com os 30 anos da renovação da independência da Ucrânia e disse que a maioria dos 600 mil brasileiros que tem essa origem vive nos estados do Paraná e Santa Catarina, para os quais deram e estão dando uma valiosíssima contribuição.

O parlamentar disse que problemas econômicos, sociais e políticos trouxeram milhares de ucranianos para o Brasil, para se dedicar à agricultura. Seus descendentes também se encontram hoje em Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais e outros estados brasileiros, tendo se convertido numa população essencialmente urbana, com muitos profissionais de nível médio e universitário.

— Os ucranianos que se estabeleceram no Brasil sempre mantiveram o sonho da Ucrânia como Estado livre e soberano. Em suas atividades, sempre entoaram o hino atual da Ucrânia e utilizaram o seu emblema nacional. Criaram associações culturais, jornais e preservaram a cultura dos antepassados. As nossas homenagens, portanto, a todos os ucranianos residentes no Brasil e aos seus descendentes, disse