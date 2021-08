Senadores manifestam solidariedade ao ministro do STF Alexandre de Moraes

Um grupo de senadores foi ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (24), prestar solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, alvo de pedido de impeachment por parte do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Eles avisaram que vão pedir ao Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que arquive o pedido.

— Comparecemos para manifestar uma posição da ampla maioria do Senado Federal de que o dito pedido de impeachment que o Presidente da República propôs em relação ao ministro Alexandre de Moraes deve imediatamente ser arquivado, por ser totalmente impertinente. O Brasil tem outras prioridades — afirmou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Pandemia.

Em sua maioria integrantes da CPI, os senadores também pediram que Alexandre de Moraes compartilhe com a Comissão informações do chamado inquérito das fake news do Supremo.

— Tudo aquilo que se tratar de fake news em relação a propagação de medicamentos que não foram comprovados cientificamente, que contribuíram para a morte de brasileiros e brasileiras, é de responsabilidade da CPI. Nós queremos esse compartilhamento porque é o mesmo núcleo. O mesmo núcleo que pede o fechamento do Congresso, do Supremo, é o núcleo que é negacionista, que defendia imunização de rebanho, que defendia medicamentos não comprovados. O papel da CPI é que eles estejam no relatório final para que a gente não permita que isso continue acontecendo — disse o senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI.

De acordo com Randolfe, o ministro concordou com o compartilhamento, que deve ser feito nos próximos dias. A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) pontuou que as informações compartilhadas vão ajudar a CPI e enriquecer o relatório final.

Omar Aziz também opinou pelo arquivamento do pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes.

— O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, tem que arquivar o mais rápido possível, pegar e arquivar e jogar lá no fundo de uma gaveta — sugeriu Omar.