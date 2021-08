CRE vai debater acordos comerciais

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) realiza audiência pública, nesta quinta-feira (26), a partir da 10h, para debater os acordos comerciais que estão em negociação pelo país.

Para a audiência foram convidados o Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Roberto Fendt Júnior; o Secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador José Buainain Sarquis e o Secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, embaixador Orlando Leite Ribeiro. Também participarão do debate o gerente de políticas de integração internacional da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Fabrizio Sardelli Panzini, e um representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

A Comissão é presidida pela senadora Kátia Abreu (PP-TO) e tem realizado ciclos de debates. Os últimos foram sobre a ampliação e modernização do Mercosul e “Comércio exterior como visão estratégica e geopolítica”.