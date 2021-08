Kajuru repercute editorial do Estadão

Senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) disse que o Editorial manifesta preocupação com as manifestações programadas para o dia 7 de setembro - Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento, nesta terça-feira (24), o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) perguntou qual a opinião do Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre o editorial de hoje do jornal Estado de São Paulo.

O jornal paulista expressou o receio de que o objetivo das manifestações convocadas para o dia 7 de setembro seja, no lugar de defender o direito à liberdade de expressão e pensamento, promover a invasão do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, ameaças graves que exigem uma reação do Poder Legislativo e uma ação mais efetiva do Ministério Público para, na Justiça, buscar o impedimento dos atos, disse Kajuru.

— Para o jornal paulista, o respeito às instituições democráticas não é uma opção. É uma importante face do dever, cujo descumprimento acarreta graves consequências. Uma irresponsável tolerância com atos contrários à lei está consolidando uma sensação de impunidade, citou.