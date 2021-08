Senado recebe Presidente da Guiné-Bissau

O vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego (MDB-PB), recebeu o presidente da Guiné Bissau, Umaro Sissoco Embaló - Marcos Brandão/Senado Federal

O presidente de Guiné Bissau, Umaro Sissoco Embaló, foi recebido na Presidência do Senado Federal ,nesta terça-feira (24), pelo vice-presidente da Casa, senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB), representando o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

O chefe de Estado está em visita oficial ao Brasil. Antes de cumprir agenda no Senado Federal, Embaló foi recebido pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. O encontro teve status de visita de Estado, o mais alto oferecido pelo Itamaraty.

Segundo a pasta, o Brasil abriu embaixada na Guiné-Bissau, em 1974, ano em que foi reconhecida a independência da ex-colônia portuguesa.

O atual presidente é militar, foi Primeiro-Ministro de seu país e é graduado em Relações Internacionais. Foi eleito em dezembro de 2019 e tomou posse em 2020.