Comissão de acompanhamento da covid ouve Paulo Guedes nesta quinta-feira

A Comissão Temporária de acompanhamento da pandemia (CTCOVID19) fará audiência pública, nesta quinta-feira (26), às 10h00, para ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes.

O tema na pauta da Comissão é a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas ao controle da pandemia

de covid 19.

Previstas no plano de trabalho, as audiências com Guedes são mensais. Em julho, os senadores questionaram o ministro sobre o impacto social do pós-pandemia, a continuidade do auxílio emergencial e a ajuda aos sequelados da doença.

Na ocasião, Paulo Guedes confirmou a extensão do auxílio emergencial pelo menos até outubro, quando, avaliou ele, a vacinação em massa permitirá a aceleração do crescimento da economia e a queda do desemprego

A Comissão Temporária da Covid-19 foi criada em fevereiro, após requerimento do senador Eduardo Braga (MDB-AM), com o objetivo de acompanhar as questões de saúde pública relacionadas à pandemia de coronavírus. O colegiado substituiu a Comissão Mista (composta por senadores e deputados federais) que funcionou até 31 de dezembro de 2020.