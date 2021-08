Projeto que dá a Carlópolis título de Capital Nacional da Goiaba passa na CE

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado (CE) aprovou nesta segunda-feira (23) o Projeto de Lei (PL) 6.573/2019, que confere ao município de Carlópolis, no Paraná, o título de Capital Nacional da Goiaba de Mesa. A proposta recebeu parecer favorável do relator da matéria, Flávio Arns (Podemos-PR), e agora segue para votação no Plenário do Senado.

Em seu relatório, Flávio Arns observa que o motor do desenvolvimento da economia desse município, entre o final da década de 1940 e o início dos anos 1970, foi a agricultura — mas que a construção da Usina Hidrelétrica de Chavantes teria levado à inundação de um terço da terra cultivável de Carlópolis, resultando em uma queda de 50% na produção agrícola da cidade. O senador também ressalta que foram necessárias adaptações e a diversificação da produção, viabilizada pelo cultivo de frutas, em especial a goiaba. E o autor do projeto, deputado federal Diego Garcia (Podemos-PR), destaca que a cultura da goiaba em Carlópolis foi introduzida por imigrantes japoneses.

Arns também lembra que a goiaba de Carlópolis recebeu o Selo de Indicação Geográfica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi).

— Carlópolis, de fato, ocupa posição de destaque no cultivo da goiaba de mesa e merece, portanto, o título que a proposição em análise visa conceder ao município — afirmou o relator.