Tupi de Crissiumal estreia com vitória na Divisão de Acesso 2021

Quatro partidas no sábado (14/8) marcaram a abertura da Divisão de Acesso 2021, organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). A primeira rodada foi completada na tarde do domingo (15/8). O torneio reúne 16 equipes de 15 municípios do Rio Grande do Sul.

Com um gol aos 41 minutos do primeiro tempo, assinalado por Júnior Gaúcho, o Tupi de Crissiumal venceu o Glória em Vacaria por 1 a 0. Na quarta-feira (18/8), o rubro-negro recebe o Veranópolis. O duelo inicia às 15 horas.

Já o União Frederiquense começou a Divisão de Acesso deste ano sendo derrotado pelo Veranópolis, fora de casa. O Leão da Colina buscará a reabilitação na próxima quarta-feira quando enfrentará o Cruzeiro de Porto Alegre, na Arena em Frederico Westphalen, a partir das 15 horas.

Confira abaixo, os vídeos com os gols dos confrontos entre Glória x Tupi, e Veranópolis x União Frederiquense:

Vídeos: Reprodução/FGF

