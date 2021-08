União Frederiquense e Tupi de Crissiumal estreiam na Divisão de Acesso no dia 14 de agosto

Quatro partidas no sábado (14/8) irão abrir o Gauchão Série A2 – Divisão de Acesso 2021. A competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) reunirá 16 equipes, divididas em dois grupos de oito cada.

A primeira fase será disputada em turno e returno, classificando-se os quatro melhores para as quartas de final. A partir desta etapa, os confrontos serão no sistema mata-mata em ida e volta, prosseguindo assim na semifinal e na final.

A região terá novamente dois representantes no certame: União Frederiquense e Tupi de Crissiumal. Ambos jogarão a primeira partida fora de casa. O Leão da Colina encara o Veranópolis. Já o rubro-negro terá como adversário o Glória de Vacaria.

União Frederiquense e Tupi estão no Grupo A do torneio, juntamente com Veranópolis, Glória, Igrejinha, Passo Fundo, Cruzeiro de Porto Alegre e Brasil de Farroupilha. O Grupo B é formado por Lajeadense, Avenida de Santa Cruz do Sul, Guarani de Venâncio Aires, Internacional de Santa Maria, São Gabriel, Bagé, São Paulo de Rio Grande e Guarany de Bagé.

O campeão e o vice-campeão da Divisão de Acesso de 2021 estarão classificados para o Gauchão Série A do próximo ano. Os piores colocados de cada grupo na fase inicial serão rebaixados para o Gauchão Série B – Segunda Divisão.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.