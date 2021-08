Governador recebe os medalhistas olímpicos Mayra Aguiar e Daniel Cargnin no Palácio Piratini

Mayra Aguiar e Daniel Cargnin estão de volta ao Rio Grande do Sul. Os dois judocas medalhistas de bronze nas Olimpíadas 2021 desembarcaram no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no final da manhã desta terça-feira (3/8) e, após desfilarem em carro aberto pelas ruas da capital, foram recebidos pelo governador Eduardo Leite no Palácio Piratini.

“Parabéns! Estou muito feliz e muito contente de receber vocês aqui. Muito obrigado por levarem o nome do nosso Estado com destaque a Tóquio”, disse o governador aos judocas. “Saibam que, quando vocês sobem ao pódio, sobe um monte de gente com vocês, pessoas que ajudam e as que torcem, ou seja, subimos todos nós. Parabéns, essa medalha é merecimento pelo esforço de vocês. Saibam que são exemplo e servem de inspiração para muita gente, especialmente jovens que ganham motivação a partir de vocês para praticar esporte e, quem sabe, também chegar às Olimpíadas um dia.”

Os atletas chegaram ao Piratini depois de desfilarem em carro aberto pelas ruas da capital - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Com as medalhas no peito, os dois judocas estavam acompanhados de familiares e amigos e foram até os jardins da ala residencial da sede do governo.

“A gente agradece essa recepção. Pode ter certeza que todo mundo aqui colocou a alma e o coração no tatame. É bom estar de volta em casa e ser recebida dessa forma”, disse Mayra, que recebeu umParabéns a você puxado pelo governador pelos seus 30 anos completados nesta terça.

Os outros três judocas da Sogipa que estiveram em Tóquio, Maria Portela, Ketleyn Quadros e Rafael Macedo, chegaram a Porto Alegre na segunda-feira (2/8) e também participaram das homenagens.

“O meu compromisso era mostrar garra e vontade. A medalha eu não podia prometer, porque dependia de muitas coisas, mas eu tinha na cabeça que meus amigos e minha família iam ver nos meus olhos a vontade de vencer e levar uma medalha para casa”, contou Daniel.

O Projeto Olímpico Sogipa tem patrocínio, entre outros, do Banrisul. Também conta com apoio e recursos do Pró-Esporte – Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) do governo do Estado.