CDR debate nesta segunda-feira papel do SUS na redução das desigualdades

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) retoma, na volta do recesso parlamentar, seu Ciclo de Debates sobre Desenvolvimento Regional. Desta vez o tema será "O SUS como instrumento de redução das desigualdades sociais e regionais". A reunião está marcada para 18h de segunda-feira (2).

Foram convidados Renata Maria de Oliveira Costa, diretora do Departamento da Saúde da Família do Ministério da Saúde; Leonardo Moura Vilela, assessor parlamentar do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass); e a secretária de Saúde de Maceió, Célia Fernandes.

O Sistema Único de Saúde é um dos mais abrangentes do mundo e garante acesso integral, gratuito e universal para toda a população do país. Realiza do atendimento básico a procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, além de fornecer remédios e vacinas. Trata-se de uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, totalmente financiada pelo governo, com os tributos pagos pelos cidadãos.

Como participar

Esta será a quinta mesa realizada dentro do Ciclo de Debates, que já abordou temas como recursos hídricos, aviação regional, saneamento e irrigação. A CDR é presidida pelo senador Fernando Collor (Pros-AL).

O evento será interativo: os cidadãos podem enviar perguntas e comentários pelo Portal e?Cidadania, que podem ser lidos e respondidos pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como hora de atividade complementar em curso universitário, por exemplo. O Portal e?Cidadania também recebe a opinião dos cidadãos sobre os projetos em tramitação no Senado, além de sugestões para novas leis.