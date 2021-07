Recesso escolar começa nesta segunda-feira, dia 26

Dando continuidade ao Calendário Escolar de 2021, a Rede Estadual de Ensino começa uma pausa. O recesso escolar será a partir desta segunda-feira (26/7) até 3 de agosto. O retorno das aulas está marcado para a quarta-feira, 4 de agosto.

Após o período, estudantes e professores retornarão ao modelo híbrido de ensino, com aulas presenciais e remotas, por meio da plataforma Google Sala de Aula. O término do ano letivo para os estudantes da rede estadual será em 15 de dezembro.

Retorno presencial

Assim como ocorreu no mês de maio deste ano, o retorno presencial no segundo semestre obedecerá a portaria Seduc/SES 01/2021.

Conforme o documento orientador para o cumprimento dos protocolos sanitários nos estabelecimentos de ensino do Rio Grande do Sul, é obrigatório o uso de máscaras, higienização constante dos ambientes, a disponibilização de álcool gel, garantia de que os espaços estejam ventilados, além do distanciamento entre os estudantes.

Regime de plantão

Para garantir atendimento à comunidade escolar, as escolas da Rede Estadual funcionarão em regime de plantão ao longo do recesso.

Confira o calendário:

• 26/7 a 3/8 – Recesso Escola

• 4/8 – Início do segundo semestre

• 15/12 – Término do segundo semestre

• 16/12 a 17/12 – Realização dos exames finais

• 21/12 – Entrega dos resultados finais