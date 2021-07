Inscrições e pré-matrículas para o segundo semestre do ano letivo da rede estadual se encerram neste domingo (25)

As inscrições e pré-matrículas da nova Chamada Pública Escolar, que valem para os Cursos Técnicos, Aproveitamento de Estudos de Curso Normal e Educação de Jovens e Adultos (EJA), se encerram neste domingo, dia 25 de julho.

Ao todo, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) está oferecendo mais de 15 mil vagas para o segundo semestre do ano letivo de 2021.

O preenchimento das vagas ocorre diretamente pelosite da Seduce todas as orientações e critérios de matrícula e ingresso na Rede Estadual constam na publicação doDiário Oficial do Estado.

Para acessar, basta clicar na aba Serviços e Informações e entrar no íconeChamada Pública Escolar.

O resultado da Chamada Pública Escolar ocorre no dia 8 de agosto. Depois, entre os dias 9 e 13 de agosto, ocorre o período de efetivação das matrículas diretamente nas escolas.

• Para se inscrever, clique aqui.

CRONOGRAMA

• Solicitação de inscrição: 8 a 25 de julho de 2021

• Rematrícula: 19 a 23 de julho

• Resultado da Chamada Pública Escolar: a partir de 8 de agosto

• Efetivação da matrícula: 9 a 13 de agosto