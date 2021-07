Secretaria da Educação divulga lista dos classificados ao Banco de Cadastro Temporário do segundo semestre de 2021

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) divulgou nesta quarta-feira (21/7), por meio do Diário Oficial do Estado, a lista de classificação por pontuação dos candidatos ao Banco de Cadastro Temporário para Contratação Emergencial da Rede Estadual. Desta vez, a seleção é exclusiva para professores e servidores.

Para o desempate dos candidatos inscritos, haverá sorteio eletrônico em 29 de julho para servidores e em 30 de julho para professores. Ambos serão transmitidos ao vivo, a partir das 10h, pelocanal TV Seduc RSno YouTube.

•Lista dos professores classificados

•Lista dos servidores classificados

Editais

•Edital para professores

•Edital para servidores

Recurso

O candidato que discordar da sua classificação poderá interpor recurso através de e-mail junto à Coordenadoria Regional de Educação (CRE) da sua região, por meio de requerimento em anexo no edital de inscrição, no prazo de 48 horas a contar do lançamento do edital de classificação publicado nesta quarta-feira (21/7).