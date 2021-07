CPI da Covid é prorrogada por mais 90 dias

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco oficializou a prorrogação dos trabalhos da CPI da Pandemia, ao ler ontem, durante sessão plenária, o requerimento assinado pelo vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

A CPI da Pandemia foi instalada em 27 de abril com prazo de três meses de funcionamento. Com a prorrogação, poderá trabalhar até o começo de novembro.

O Congresso tem hoje nova sessão para apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Há uma expectativa de aprovação da LDO e, consequentemente, do recesso parlamentar, de modo que o prazo da CPI ficaria suspenso e aí, então, nessa hipótese, se encerraria no dia 7 de agosto de 2021. O requerimento lido contém número suficiente para prorrogar o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do art. 152 do Regimento Interno, e será publicado para que produza os devidos efeitos, segundo Rodrigo Pacheco.

O presidente da CPI da Pandemia é o senador Omar Aziz (PSD-AM). O relator é o senador Renan Calheiros (MDB-AL(. Nesta quinta-feira (15), a comissão colherá o depoimento do procurador da empresa Davati Medical Supply no Brasil, Cristiano Carvalho.

