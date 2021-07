Senado recebe pela terceira vez o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça

A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, recebeu o prêmio da ministra Damares Alves, juntamente com representantes de outras 64 empresas e instituições, nesta quarta-feira (14)

O Senado recebeu, pela terceira vez consecutiva, o Selo do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, concedido pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ONU Mulheres e Organização Internacional do Trabalho (OIT). Em solenidade na tarde desta quarta-feira (14), na sede do ministério, a diretora-geral Ilana Trombka recebeu o prêmio da ministra Damares Alves, juntamente com representantes de outras 64 empresas e instituições. Na inscrição para concorrer ao prêmio, em 2018, o Senado apresentou as ações executadas em favor da equidade.

— O Senado, que se inscreveu pela primeira vez em 2011 para receber este selo, não é o mesmo de hoje. Temos novas ações e acreditamos nessa causa. Ser a terceira vez que somos premiados mostra que nosso trabalho é contínuo e que houve mudança na nossa cultura organizacional — disse Ilana.

O Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, que está em sua sexta edição, é realizado para disseminar novas concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional. O objetivo da premiação é alcançar a igualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho, alcançando empresas de médio e grande porte, públicas e privadas. A adesão ao programa é voluntária.

A ministra Damares Alves, uma das coordenadoras do programa, discursou durante a entrega da premiação sobre a necessidade de a iniciativa ser fortalecida. Para ela, as empresas precisam se conscientizar sobre o papel delas na promoção de pautas positivas.

— Temos as mulheres quilombolas, as ciganas, as marisqueiras e outras. Enquanto corremos atrás de toda elas, peço que ajudem em seus locais de trabalho com a equidade. Os números assustam. Quase um terço da população brasileira é composta de mulheres negras, mas menos da metade delas ocupa trabalhos remunerados. Isso deveria dar um nó na garganta — afirmou a ministra.

O Senado também foi reconhecido, em 2020, pelo governo federal, por manter práticas administrativas ambientalmente saudáveis. E recebeu o selo Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). A Casa aderiu ao programa no fim de 2018 e implantou medidas de sustentabilidade que a levaram a receber o certificado.