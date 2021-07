UFRGS é a 8ª melhor Universidade da América Latina, aponta ranking britânico

O Brasil permanece despontando nos rankings internacionais que elencam as melhores universidades da América Latina. Desta vez, o país teve o maior número de instituições de nível superior no levantamento feito pela revista britânica Times Higher Education (THE), um dos principais indicadores de educação superior do mundo. Além de se destacar como nação, oito instituições gaúchas também figuram no ranking internacional que avaliou 177 universidades latino-americanas.

Entre as 10 primeiras universidades da lista, sete são brasileiras. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ocupa o oitavo lugar, sendo a única gaúcha no top 10 das latinas. A posição é cinco degraus acima do registrado ano passado, quando a UFRGS estava em 13º.

Outras instituições de nível superior do Estado também se destacaram no ranking. A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) surge em 14º lugar, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em 29º, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em 39º, a Unisinos em 46º, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) em 85º.

Após o 100º lugar, as universidades são classificadas em faixas. A Universidade de Passo Fundo (UPF) aparece na faixa dos 101-125 e a Universidade de Caxias do Sul (UCS), por sua vez, aparece na faixa entre 126-150.

Os destaques nacionais ficam para a Universidade de São Paulo (USP), que ocupou o segundo lugar na classificação geral, e para a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na terceira posição da listagem entre instituições da América Latina. O ranking é liderado pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, que manteve a primeira posição pelo terceiro ano consecutivo. O ranking completo pode ser acessado neste link.

Esse é o quarto ano consecutivo em que as instituições brasileiras predominam, em número, no top 10 do ranking que considera 177 universidades de 13 países latino-americanos. Desse total, 67 são brasileiras. Depois aparece o Chile, com 28; a Colômbia, com 24; México, com 23; o Equador, com 11; a Argentina, com nove; e, por fim, o Peru com oito.

Gaúchas no ranking global

O levantamento da THE, publicado em setembro passado, revelou que a UFRGS manteve a mesma colocação dos últimos cinco anos no ranking global, na faixa das 601-800 melhores instituições. A UFPel e a PUCRS ficaram na faixa das 801-1000 melhores do mundo. Entre as 2 mil melhores, constaram na lista mundial ainda a UCS, a UFCSPA, a UFSM e a Unisinos.

Confira o top 10 das melhores universidades da América Latina

1.Pontifícia Universidade Católica do Chile

2. Universidade de São Paulo (USP)

3.Universidade de Campinas (Unicamp)

4.Instituto de Tecnologia de Monterrey (México)

5.Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

6.Universidade do Chile

7.Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

8.Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

9.Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

10.Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)