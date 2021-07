Senado homenageia bombeiros em sessão especial na sexta-feira

O Dia do Bombeiro Militar, celebrado em 2 de julho, será comemorado em sessão especial do Senado marcada para esta sexta-feira (16), às 15h. De autoria do senador Izalci Lucas (PSDB-DF), a homenagem será realizada em caráter remoto, devido à pandemia de coronavírus, e terá transmissão ao vivo pelos veículos de comunicação da Casa.

Izalci observa que a data para honrar a corporação militar de defesa civil foi decretada oficialmente no Brasil no ano de 1954. Conforme o senador, os primeiros registros dos serviços do Corpo de Bombeiros no Brasil surgiram no ano de 1856, quando o Imperador D. Pedro II assinou decreto que caracterizava a diminuição dos incêndios.

Antes da corporação, lembra Izalci, as pessoas apagavam incêndios com a ajuda de vizinhos e amigos, além de precisar contar com a sorte de encontrar água em abundância na localidade. De acordo com o parlamentar, as latas iam passando de mão em mão até chegarem ao local das chamas.

Hoje os bombeiros militares ingressam na carreira por meio de concurso público e a categoria conta com quadros cada vez mais qualificados, diz o senador. “Esses profissionais são muito bem treinados e, além de apagarem fogo, fazem resgates em qualquer situação de risco, atuando em casos como catástrofes naturais, desabamentos, desmoronamentos. Atuam também no socorro e na captura de animais domésticos e silvestres, em áreas urbanas e no campo. Fazem ainda a fiscalização em empresas, prédios públicos e locais de grande circulação de pessoas, de modo a garantir que as normas de segurança contra incêndios e de mobilidade em caso de emergência sejam cumpridas”, afirma, ressaltando que o telefone 193, para acionar os bombeiros, atende todas as localidades do país.

Segundo Izalci, os bombeiros também desenvolvem projetos sociais e educativos, levando para as escolas orientação a jovens e crianças sobre formas de evitar acidentes automobilísticos, cuidados em lagos, represas, piscinas e praias. Também orientam na prevenção de acidentes com fogo e materiais inflamáveis ou tóxicos, salientando a importância da prevenção e do conhecimento sobre o que fazer em momentos críticos.

“A motivação para ser bombeiro advém do espírito de aventura e do altruísmo, pois esses profissionais cotidianamente arriscam as próprias vidas para salvar as dos outros. Apesar de exercer função nobre, os bombeiros de todo o país lutam por melhores condições de trabalho e pela instituição de um piso nacional para a categoria. Esses soldados de fogo realizam trabalho relevante para a sociedade e são motivo de orgulho para o povo brasileiro, razão pela qual julgamos importante esta homenagem”, argumenta o senador.