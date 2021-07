Fávaro apresenta PEC para garantir recursos partidários às candidaturas femininas

Em pronunciamento nesta terça-feira (13), o senador Carlos Fávaro (PSD-MT) anunciou a apresentação da proposta de emenda à Constituição (PEC) 18/2021, que determina aos partidos políticos a aplicação do mínimo de 30% do valor recebido para as candidaturas proporcionais femininas. Para o senador, a inserção definitiva das mulheres na política é um "caminho sem volta".

— Em 2017, a minirreforma eleitoral garantiu a participação de 30% das mulheres nas chapas de candidaturas nas eleições. Em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral garantiu a mesma proporcionalidade dos fundos eleitorais de 30% para as candidaturas das mulheres. Em consequência disso, em 2020 tivemos o maior número de mulheres candidatas da história — disse Fávaro.