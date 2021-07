Retornam as aulas presenciais em Derrubadas

As aulas presenciais retornaram ontem em Derrubadas, com rodízio entre aulas presenciais e atividades remotas em casa. Nas escolas onde há um número maior de matrículas, haverá também escalonamento entre as turmas para evitar aglomeração, sendo que as salas adotarão distanciamento de 1,5 mts entre os alunos. Lembrando que será obrigatório o cumprimento das medidas protetivas a todos que frequentarem o ambiente escolar, como uso de máscara, higienização das mãos, manter o distanciamento social e evitar aglomerações, além disso terá verificação de temperatura e higienização de calçados em tapetes sanitizantes.

O transporte escolar também contará com protocolo de higienização, bem como limpeza e desinfecção adequada para evitar a disseminação do novo coronavírus e funcionará com até 50% da capacidade dos veículos.

A Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto de Derrubadas está à disposição para esclarecimento de possíveis dúvidas e destaca grande parceria entre as escolas e as famílias dos estudantes.

