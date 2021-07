O presidente Jair Bolsonaro publicou, no Diário Oficial da União de hoje (6) um decreto que inclui sete terminais pesqueiros públicos ao Programa Nacional de Desestatização.

De acordo com a portaria 10.741, os terminais pesqueiros públicos incluídos no PND são: de Aracaju (SE); de Belém (PA); Cananeia (SP); Manaus e do Amazonas ambos no AM); Natal (RN); Santos (SP) e de Vitória (ES).