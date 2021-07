Rodovias dos Vales recebem cerca de R$ 103 milhões no Plano de Obras do Estado

As obras rodoviárias nos vales do Taquari e Rio Pardo ganharam fôlego nos últimos dias. O governo do Estado anunciou a liberação de R$ 103,49 milhões para 24 ações de qualificação de estradas na região.

O montante integra o Plano de Obras 2021-2022, que conta com um volume recorde de recursos próprios do Estado para investimentos em rodovias. O aporte é de R$ 1,3 bilhão para a malha viária sob administração do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, ressalta que inúmeras obras já tiveram início no Vale do Taquari. Uma das principais é a recuperação da ERS-332 entre os municípios de Encantado e Arvorezinha. Só para esse trecho, foram disponibilizados mais de R$ 11 milhões.

"Mapeamos as estradas que estavam em situação crítica, a fim de liberarmos os recursos necessários para intervenções mais duradouras, como estamos realizando na 332", destaca Costella. "Em breve, renovaremos as condições dessa importante rodovia que liga o Alto Taquari à capital e ao norte do Estado."

As obras de manutenção e recuperação asfáltica também tiveram início na ERS-129, entre Estrela e Colinas, e na RSC-453, entre os municípios de Imigrante e Westfália. Com investimentos de R$ 2,2 e R$ 2 milhões, respectivamente, as atividades envolvem renovação do pavimento, a limpeza dos dispositivos de drenagem e o corte da vegetação às margens das vias.

Serão 348 quilômetros de estradas recuperadas na região dos Vales. Entre elas, estão ainda a ERS-128 (entre Bom Retiro do Sul e Estrela) e a ERS-423 (que liga Progresso à BR-386).

O Plano de Obras contempla também dois acessos municipais no Vale do Taquari. Na ERS-425, a pavimentação dos 9,6 quilômetros que ligam Coqueiro Baixo a Nova Bréscia deve ser concluída este ano, com investimento de R$ 11,4 milhões. Em 2022, R$ 13,1 milhões serão destinados ao asfaltamento da VRS-811, entre Travesseiro e Arroio do Meio.

"Já estivemos este ano na região com o governador Eduardo Leite na inauguração de outros dois acessos importantes: Boqueirão do Leão e Sério", lembra Costella. "Seguiremos empreendendo esforços para viabilizar projetos importantes para a mobilidade e o desenvolvimento do Vale do Taquari."