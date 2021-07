Obras na ERS-331 qualificam rota turística em Marcelino Ramos

As melhorias na ERS-331, na região do Alto Uruguai, estão na etapa final. Coordenadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, as obras ocorrem em 14,5 quilômetros da rodovia em Marcelino Ramos, entre o distrito de Pinhalzinho e a sede do município.

Os serviços começaram em maio e incluem reparos localizados e correções dos desníveis da pista, além da sinalização. Segundo o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, as atividades impulsionarão a economia regional. “Os serviços qualificam não só a mobilidade, mas favorecem também a rota turística que dá acesso às águas termais de Marcelino Ramos”, destaca. “O Alto Uruguai é a região que concentra o maior volume de recursos no Plano de Obras do Estado, com R$ 220 milhões para pavimentação, recuperação de estradas, projetos rodoviários e convênios com municípios.”



As intervenções na ERS-331 receberam investimento de R$ 2,1 milhões. Para a conclusão dos serviços, só resta a sinalização. "Há pouco menos de duas semanas, finalizamos as intervenções no pavimento e, agora, está sendo realizada a pintura da pista", explica o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. "Dependendo das condições climáticas, poderemos finalizar a obra já na próxima semana."



Também no Alto Uruguai, a recuperação de 5,2 quilômetros da ERS-426 está em fase avançada. As melhorias entre o município de Severiano de Almeida e o entroncamento com a BRS-153, próximo a Erechim, encaminham-se para a conclusão. Na próxima semana deve iniciar a sinalização do trecho.

Ao todo, o Plano de Obras 2021/2022 prevê investimentos de R$ 1,3 bilhão para as rodovias estaduais administradas pelo Daer. Serão mais de 3 mil quilômetros beneficiados em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.