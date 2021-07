PF combate grupo que fraudava licitação do INSS em Mato Grosso

Veja também

Rio Grande do Sul Governo inicia nova fase do projeto de gestão documental do Poder Executivo A participação da equipe do Arquivo Público do Rio Grande do Sul (Apers) no 18º Fórum de Diretores Administrativos do Estado nesta quinta-feira (1°/7) marcou o início da nova etapa do projeto Estruturação dos Instrumentos de Gestão Documental.