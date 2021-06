Contratações do Plano Safra 2021/2022 começam em julho

O Governo Federal anunciou o Plano Safra 2021/2022, na terça-feira (22/6), em cerimônia no Palácio do Planalto. Principal instrumento de financiamento dos pequenos e médios produtores rurais do país, o Plano Safra vai disponibilizar R$ 251,2 bilhões em recursos para custeio e investimento da agricultura brasileira.

O montante é R$ 14,9 bilhões superior ao valor disponibilizado no período de 2020/2021, o que representa um aumento de 6,3%. O Tesouro Nacional vai repassar R$ 13 bilhões para equalização dos juros.

— Esse plano, depois de muita luta, saiu do forno. Acho que será um bom plano. Essa edição do Plano Safra nos dá condições para manter o agronegócio como o setor mais dinâmico da economia. Serão disponibilizados ao sistema produtivo R$ 251,2 bilhões, representando um aumento de R$ 14,9 bilhões em relação ao plano passado — destacou Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Plano Safra 2021/2022:

Dos R$ 251,2 bilhões do Plano Safra 2021/2022, R$ 177,8 bilhões serão destinados ao custeio e comercialização e R$ 73,4 bilhões para investimentos. A tendência é que os contratos para financiamento estejam disponíveis a partir de 1º de julho e se estendam até 30 de junho de 2022.

De acordo com o anúncio do Governo Federal, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) vai contar com 19% a mais de recursos em relação à última safra. Serão R$ 39,3 bilhões para bancar crédito para os pequenos produtores.

A taxa de juros para esse grupo subiu cerca de 10% em relação ao último plano. Assim, passa de 2,75% para 3% em financiamentos para produção de produtos alimentares e de 4% para 4,5% para os demais produtos.

No caso dos médios produtores, cuja intermediação é feita pelo Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP), serão destinados R$ 34 bilhões, com taxas de juros que variam de 5,5% para custeio e 6,5% para investimento. Demais produtores e os financiamentos via cooperativas vão pagar juros de 7,5% a 8,5% ao ano.

