Tenente Portela: 7° BPM recebe doação de mecha de cabelo para Campanha Cabelos de Aço

O frio intenso não impediu a pequena Valentina Gaviraghi de comparecer na Brigada Militar de Tenente Portela para doar o cabelo cortado da sua vó. Ela decidiu doar para a Campanha Cabelos de Aço, o cabelo da sua avó Senhora Neusa Gaviraghi. Atitudes do bem!

Participe da campanha, ajude alguém!

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.