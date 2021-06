RS recebe mais de 350 mil doses de vacinas contra covid nesta quarta-feira

O Rio Grande do Sul espera receber uma nova remessa de vacinas contra a covid-19 nesta quarta-feira (30). De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), são mais de 350 mil doses previstas para desembarcar no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, entre o final da tarde e o início da noite.

O primeiro avião tem pouso previsto para as 18h15min, trazendo 62.010 doses de vacinas da Pfizer. Em seguida, às 19h25min, chega a maior quantidade do dia: 290.750 doses do imunizante de Oxford/AstraZeneca.

Ainda não foi divulgado qual será o destino das doses — se para um público-alvo em específico ou para seguir a imunização de primeira ou segunda aplicação dos demais grupos.

De acordo com painel de monitoramento mantido pelo governo do Estado, o RS já recebeu mais de 8,3 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. Mais de 4,6 milhões de pessoas receberam a primeira dose, e 1,8 milhão receberam a segunda — além de 39 mil gaúchos imunizados com a vacina da Janssen, de dose única.

