UCEFF vai instalar curso de psicologia em breve

A UCEFF de Itapiranga deverá instalar em breve o curso de Psicologia. A entidade completou 21 anos de atuação na área de educação superior na região oeste de Santa Catarina, recebendo e formando alunos do estado e do Rio Grande do Sul.

O MEC já fez a vistoria e avaliou a entidade com nota 5, ou seja, nota máxima para a instalação de mais esse curso.

Atualmente a entidade tem mais de 4500 alunos matriculados em seus mais de 60 cursos de graduação e pós-graduação.

