Em visita ao PopRua de Caxias do Sul, governador anuncia ampliação do programa para mais seis cidades

Governador visitou população em situação de rua atendida no Residencial Santa Dulce, em Caxias do Sul - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Ao som deUm mundo bem melhor, versão da músicaWe are the world, o governador Eduardo Leite foi recebido no final da tarde desta sexta-feira (25/6) pela população em situação de rua atendida no Residencial Santa Dulce, em Caxias do Sul. Além de conhecer o trabalho realizado pela Associação Mão Amiga em parceria com o Estado por meio do PopRua, Leite anunciou a ampliação do programa para mais seis municípios.

“Com a pandemia, que deixou ainda mais vulneráveis as pessoas em situação de rua, em vez de criarmos algo novo, que precisaria de um apoio maior, resolvemos dar suporte para os trabalhos bons que já são feitos pelas comunidades, como este aqui do frei Jaime Bettega. Fico muito emocionado de estar aqui e conhecer de perto tantas histórias de superação”, afirmou o governador.

Leite conversa com o frei Jaime, responsável pelo Residencial Santa Dulce - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Desde o lançamento, em dezembro, o projeto – que oferece alimentação, pernoite, espaço de higiene e cuidados com a saúde para pessoas em situação de rua e também informações sobre trabalho, renda e direitos humanos – já ocorre, além de Caxias do Sul, em Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas e Santa Cruz do Sul. Agora, será realizado em Alvorada, Gravataí, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Santa Maria e Viamão.

“Mais do que lugar para dormir, alimentação de qualidade, testes de Covid e encaminhamento para atendimento de saúde, o PopRua funciona como uma alavanca para ajudá-los a superarem a atual condição e terem condição de subsistência digna. Ampliaremos o programa para mais seis cidades, usando as próprias iniciativas locais e entregando recursos para dar fôlego e capacidade a fim de atender mais e mais pessoas, para que possam ir se emancipando com ajuda a conseguir emprego e ter condições de se sustentar”, completou o governador.

De acordo com a secretária de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado, Regina Becker, as estratégias do programa possibilitam o atendimento às demandas mais básicas a todas as diversidades LGBTQI+ e população de jovens, adultos, idosos e famílias em situação de rua.

“Nosso compromisso enquanto governo é seguir promovendo ações com essa população e não apenas para ela. Só é possível fazer uma política pública e implementá-la se ouvirmos todos os lados. E este espaço onde acontece o PopRua RS em Caxias é a prova de que o diálogo existe”, afirmou Regina.

Graças à parceria com o governo do Estado, que foi renovada por mais seis meses, a Associação Mão Amiga construiu uma terceira casa de acolhimento em Caxias do Sul, no bairro Cidade Nova, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h. A iniciativa contempla 60 vagas, sendo 50 para homens e 10 para mulheres.

Conforme o secretário de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Claudio Gastal, a inauguração era um projeto considerado prioritário pela gestão estadual. "Nossa gestão define os projetos e estabelece uma rotina de acompanhamento e monitoramento para que o dia de hoje aconteça. É um trabalho de bastidores para efetuar as entregas que a população espera de nós. Esse evento representa uma meta alcançada", afirmou.