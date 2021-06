Comissão debate as concessões de parques nacionais

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na próxima quinta-feira (1) para debater as concessões de parques nacionais.

Entre os convidados, confirmou presença o secretário de Turismo do Município de Canela (RS), Ângelo Sanches Thurler. Veja a lista completa dos convidados.

O evento atende requerimento do deputado Bibo Nunes (PSL-RS). Segundo ele, há muitos anos se fala que o Brasil tem enorme potencial turístico e que merece ocupar as primeiras posições no ranking mundial.

"Infelizmente ainda não conseguimos galgá-las. Um dos motivos é a incapacidade de o Poder Público (não importa a esfera) investir em infraestrutura e divulgação. Infraestrutura para chegar ao local e infraestrutura no local", disse o deputado.

A audiência será no plenário 7, às 10 horas.