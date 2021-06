Definida a empresa que vai construir a Cadeia Pública Feminina

A empresa D& M Construtora Ltda, de Santa Catarina, foi a vencedora da licitação para a execução da obra da Cadeia Pública Feminina de Passo Fundo. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado. A empresa venceu com pelo valor de R$ 16.780.563,99, tendo em vista que apresentou valor global dentro do critério de aceitabilidade de preços, bem como atendeu as demais exigências do Edital. A área construída será de 6.249,33m².

O projeto de uma penitenciária estadual em Passo Fundo se arrasta desde 2007, quando o município de Passo Fundo comprou uma área às margens da BR 285, a poucos quilômetros da divisa com Carazinho. Em 2010, a obra iniciou, mas paralisou em 2012. Por várias ocasiões, o Estado quase perdeu o recurso para a obra, por não apresentar o projeto, que sofreu adaptações ao longo destes 15 anos. Foi de Penitenciária Estadual para Cadeia Pública Feminina.

A comunidade de Carazinho, através de suas lideranças, questionam o local escolhido para a construção do presídio.

A Câmara de Vereadores, por exemplo, quer rediscutir o tema e, por isso, criou um documento para coletar assinaturas em um abaixo-assinado digital repudiando a obra no local em que está e solicitando um espaço com o Governo do Rio Grande do Sul para debater junto com a comunidade novas possibilidades.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.