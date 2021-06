Comissão discute criminalidade e segurança no campo

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promove na próxima quarta-feira (30) audiência pública sobre criminalidade e segurança no campo.

A audiência foi solicitada pela deputada Aline Sleutjes (PSL-PR) e pelo deputado Jose Mario Schreiner (DEM-GO). Eles pretendem conhecer programas específicos de segurança para o setor rural e difundir as boas práticas. "Precisamos fazer uma política consistente e integrada de prevenção e combate à violência contra produtores e trabalhadores rurais", defendem.

Entre as ações desenvolvidas, eles destacam a realização de patrulha georreferenciada, a criação de unidades especializadas de combate à criminalidade no campo e meios acessíveis de comunicação com a população.

Foram convidados representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e da Polícia Militar de Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Mato Grosso.

A reunião acontece no plenário 6, a partir das 9 horas.