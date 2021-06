Leite vistoria obras da VRS-813, entre Garibaldi e Farroupilha, na Serra

Ao iniciar a série de agendas na Serra nesta sexta-feira (25/6), o governador Eduardo Leite vistoriou a VRS-813, entre os municípios de Garibaldi e Farroupilha. A rodovia é uma das primeiras a ser recuperadas com recursos do plano de obras 2021-2022, um dos projetos do programa Avançar, anunciado no início de junho.

“A primeira metade do governo foi especialmente de ações até antipáticas para podermos arrumar as finanças e equilibrar as contas do Estado. Hoje, pagamos hospitais, funcionários e fornecedores em dia, e começamos a apresentar resultados concretos, como a repavimentação da VRS-813, que estava completamente deteriorada, e que recebe, dentro do nosso plano de obras de R$ 1,3 bilhão de investimentos, R$ 3,5 milhões para recapeamento total e sinalização. Será praticamente uma estrada nova para a população, que há pelo menos 20 anos não via melhorias significativas aqui”, disse o governador.

• Clique aqui e veja os detalhes sobre o plano de obras anunciado no começo de junho.

Obras vão melhorar condições de trafegabilidade em 6,9 quilômetros da estrada, aumentando a segurança para usuários do trecho - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini Iniciados em 11 de junho, dois dias após o anúncio do plano de obras, os serviços vão melhorar as condições de trafegabilidade de 6,9 quilômetros da estrada. As atividades destinadas às melhorias do Desvio Blauth começaram no km 8,4 e prosseguem até o km 16,4. Serão retirados cerca de cinco centímetros do asfalto danificado, substituído por novo material.



Morador da região e proprietário de um restaurante no trecho que está sendo trabalhado, o empresário Maicon Benini esperava pela obra há pelo menos 20 anos. “Era uma rodovia totalmente largada, sem sinalização. Estamos muito gratos por esse olhar e por essa obra, que não será nem pra mim nem pra vocês, mas para toda uma população”, enfatizou.

Proprietário de restaurante na rodovia, Maicon Benini disse ao governador Leite que comunidade esperava pela obra há 20 anos - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

No total, serão aplicados mais de R$ 39 milhões na manutenção de 275 quilômetros de estradas da região. Além da VRS-813, o plano de obras contempla ações de conservação em outras oito rodovias da Serra.

"Reconhecemos a importância desta estrada para a economia do RS, pois se trata de um caminho fundamental para o transporte da produção de vinhos e de espumantes da Serra. Além disso, é uma rota turística que incentiva a preservação da cultura italiana no Estado. Por isso, destinamos R$ 3,5 milhões para a recuperação dessa estrada. Em breve, a população terá uma VRS-813 renovada, com asfalto em melhores condições de tráfego e sinalização para a segurança dos usuários”, detalhou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

O prefeito de Garibaldi, Alex Carniel, detalhou a relevância da intervenção para os moradores das cidades. “A VRS-813 é uma estrada de enorme importância para a nossa região. É muito utilizada diariamente pelos garibaldenses, farroupilhenses e barbosenses que fazem esse trajeto principalmente para o deslocamento ao trabalho. Além disso, dá acesso ao parque da Fenachamp, importante evento de Garibaldi e da Serra. A recuperação desta rodovia vai ajudar também a desafogar a ERS-122, outro acesso a Farroupilha e Caxias”, explicou, ao agradecer ao governador pela sensibilidade de incluir a estrada no plano de obras.

Confira os trechos:

• RSC-453 (contorno de Caxias do Sul, Bento Gonçalves a Farroupilha, Lajeado Grande a Tainhas e acesso oeste a Caxias do Sul);

• ERS-122 (Farroupilha –Caxias do Sul e São Vendelino–Farroupilha);

• ERS-446 (São Vendelino–Carlos Barbosa);

• VRS-851 (Serafina Corrêa ao rio Carrero);

• ERS-126 (Ibiraiaras–São Jorge);

• ERS-020 (Cambará do Sul–Taquara);

• ERS-110 (Várzea do Cedro–Bom Jesus);

• ERS-444 (Monte Belo do Sul).

Clique aqui e veja o detalhamento das obras que serão feitas na região da Serra.