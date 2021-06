Câmara discute políticas para conectividade e inovação na educação

Alunos em laboratório de informática em escola do Pará - (Foto: Marco Santos/Agência Pará)

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da Câmara dos Deputados discute, na próxima terça-feira (29), políticas para tecnologia, conectividade e inovação na educação em andamento no Ministério da Ciência e Tecnologia, na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), no Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e na Casa Civil da Presidência da República.

A audiência pública com representantes desses órgãos é promovida pelo grupo que estuda tecnologias na educação e a construção de políticas públicas para o ensino. As relatoras são as deputadas Ângela Amin (PP-SC) e Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO).

As parlamentares querem conhecer:

1. metas anuais dos programas e ações, cumprimento e problemas identificados na implementação;

2. programas e ações para promover, na educação básica e na superior, a melhoria de infraestrutura de conectividade, de acesso a plataformas digitais, de criação e disponibilização de conteúdos de ensino e pesquisa, de metodologias de ensino inovadoras e de formação docente; e

3. ações para cumprimento das metas da Estratégia Brasileira de Transformação Digital com impacto na educação.

A reunião acontece a partir das 15 horas, em local a ser definido.

Os interessados poderão acompanhar o debate pelo portal e-Democracia, inclusive enviando perguntas, críticas e sugestões aos deputados.