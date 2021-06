Subcomissão discute controle do setor industrial em saúde

Grupo analisa tecnologias e produção de insumos do setor de saúde - (Foto: Governo do Paraná)

A Subcomissão Especial de Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial em Saúde promove novo debate nesta segunda-feira (28). Desta vez sober o papel das instituições de regulação e controle desse complexo.

A subcomissão, que é vinculada à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, já discutiu o papel das instituições públicas e privadas no setor. E, no mês passado, ouviu ex-secretários de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, que afirmaram que o Brasil precisa investir na produção de insumos para medicamentos.

O colegiado, criado em abril por sugestão da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que preside o grupo, busca fazer um debate sobre a produção de fármacos, vacinas, imunobiológicos, equipamentos, serviços, tecnologias e outros insumos que abastecem o sistema de saúde nacional.

A reunião desta segunda será realizada a partir das 10 horas pela plataforma Zoom e ouvirá representantes de várias universidades, da Fundação Oswaldo Cruz e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.