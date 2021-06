Comissão discute isenção de pedágio na BR-040 para moradores de município mineiro; acompanhe

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta sexta-feira (25) para discutir a possibilidade de isenção de pedágio da BR-040 para os moradores de Simão Pereira (MG).

A iniciativa do debate é do deputado Charlles Evangelista (PSL-MG). Ele defende o fim da cobrança no KM 816 da rodovia para os habitantes do município e entorno.

"Os 2,6 mil moradores necessitam diariamente fazer deslocamentos curtos até as cidades vizinhas, como Juiz de Fora (MG), para irem a escolas, supermercados, atendimentos médicos. Hoje pagam valores desproporcionais no trajeto, o que impacta diretamente nos orçamentos de suas famílias", argumenta Evangelista.

Participam da audiência pública:

o diretor do Departamento de Transportes Rodoviários da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, representando o Ministério da Infraestrutura, Guilherme Luiz Bianco;

o superintendente de Concessão da Infraestrutura da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Renan Essucy Gomes Brandão;

o diretor-geral da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Arthur Luis Pinho de Lima;

a procuradora municipal de Simão Pereira (MG), Renata de Freitas Machado;

o prefeito de Simão Pereira (MG), David Carvalho Pimenta; e

os vereadores Nelton Ferreira e Dário Henrique.

A reunião será realizada no plenário 11, a partir das 10 horas. O público poderá enviar perguntas aos participantes e acompanhar a discussão ao vivo pelo portal e-Democracia.