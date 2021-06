Comissão debate recomendações da ONU para melhorar a educação no Brasil; assista

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta sexta-feira (25) para debater o direito à educação, um dos temas objeto das recomendações recebidas pelo Brasil no âmbito da Revisão Periódica Universal (RPU) das Nações Unidas.

A Revisão Periódica Universal é o mecanismo que analisa a situação interna de direitos humanos nos Estados membros da ONU. Em 2017, o Brasil passou pelo terceiro ciclo de avaliação e recebeu 246 recomendações sobre direitos humanos, das quais aceitou voluntariamente 242.

Em 2019, a Câmara dos Deputados e o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos firmaram parceria para a criação de um Observatório Parlamentar no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, com o objetivo de monitorar as recomendações recebidas pelo Brasil.

Desigualdade

Uma das recomendações recebidas pelo Brasil é: "Continuar a implementar medidas para melhorar a qualidade da educação e reduzir a desigualdade educacional baseada em nível de renda e classe social".

Para debater essa e outras recomendações, foram convidados:

- a diretora de Educação Especial do Ministério da Educação (MEC), Nidia Regina Limeira de Sá;

- a diretora de Programa da Secretaria-Executiva do MEC, Sylvia Cristina Toledo Gouveia;

- o coordenador-geral de Apoio às Redes e Infraestrutura Educacional do MEC, Alexsander Moreira;

- o representante da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão Igor Miranda;

- o diretor da Escola Nacional da Defensoria Pública da União, César de Oliveira Gomes;

- a coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pellanda;

- o representante do Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE), Enio Pontes;

- a secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Fátima Silva;

- o presidente da União Nacional Dos Estudantes (Une), Iago Montalvão; confirmada)

- a secretária-executiva da Plataforma Dhesca Brasil, Denise Carreira; e

- a presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), Rozana Barroso.

A audiência será realizada no plenário 13, às 10 horas, e foi requerida pelo deputado Carlos Veras (PT-PE), presidente da Comissão de Direitos Humanos.