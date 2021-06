Forças de segurança estaduais e federais incineram 7,6 toneladas de drogas

Uma operação conjunta das forças de segurança estaduais e federais em atuação no Rio Grande do Sul incinerou, na manhã desta sexta-feira (25/6), 7,6 toneladas de drogas apreendidas no Estado em ações de combate ao narcotráfico neste ano.

Foram 6,2 toneladas de cocaína, crack, maconha e drogas sintéticas recolhidas pela Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), mais 1,2 tonelada de maconha e cocaína localizadas pela Polícia Federal (PF).

É a segunda ação do ano para a destruição de material entorpecente retirado de grupos criminosos. Em março, ocorreu a primeira incineração de 2021, com cerca de 11,5 toneladas de droga – a maior já realizada no RS. Em outubro do ano passado, outras 10 toneladas foram eliminadas em ação semelhante.

O transporte do material até a fornalha para a queima ocorreu sob forte esquema de segurança. Equipes da PC, PF e PRF se reuniram na sede do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil, que coordenou a ação, e partiram em comboio com cerca de 10 viaturas de escolta aos caminhões com a droga. O local da incineração não é divulgado por questão de segurança. Os policiais que participaram da ação também observaram os protocolos de prevenção contra a Covid-19, com uso obrigatório de máscara.

“Esta incineração de drogas representa o coroamento de um trabalho incansável de todos os órgãos policiais na repressão ao tráfico de drogas e um duro golpe no crime organizado no RS. É o resultado de um trabalho qualificado de investigação do narcotráfico realizado pelo Denarc em parceria e integração com demais órgãos estatais”, afirmou o diretor do Denarc, delegado Vladimir Urach.

Incineração de material apreendido por BM, PC e PRF

- Maconha: 5.926.502,31 gramas

- Cocaína: 222.077,51 gramas

- Crack: 94.785.47 gramas

- Ecstasy: 2.365 comprimidos

- LSD: 126 pontos

- Shank: 358,09 gramas

- Haxixe: 1.445,98 gramas

- Insumos para fabricação de drogas: 55.170 gramas

Total: 6.248.365,29 gramas

Incineração de material apreendido pela PF

- Maconha: 110.000 gramas

- Cocaína: 1.282.000 gramas

Total: 1.392.000,00 gramas

TOTAL DA INCINERAÇÃO: 7.640.365,29 gramas



Aumento de apreensões

A ação de incineração desta sexta (25) confirma o empenho das forças de segurança no combate ao narcotráfico, que resultou em aumento significativo do volume de drogas apreendido neste ano no Rio Grande do Sul.

Conforme os indicadores de atividade monitorados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), somados os volumes de cocaína, crack e maconha recolhidos por PC e BM entre janeiro e maio de 2021, o total é de 12,2 toneladas, 40% acima das 8,1 toneladas apreendidas no mesmo período do ano passado.

Dados da PRF também indicam elevação nos volumes apreendidos. Na mesma comparação dos cinco primeiros meses de cada ano, somadas as quantidades de maconha, crack e cocaína, o total recolhido passou de 8,7 toneladas em 2020 para 14,3 toneladas em 2021, alta de 63%. Nas apreensões feitas pela PRF, o material é encaminhado à PC ou a PF, conforme a natureza da ocorrência.

Pela PF, a soma de apreensões de maconha e cocaína subiu de 1,3 tonelada para 4,2 toneladas na comparação dos primeiros semestres deste ano e do anterior. Com a incineração desta sexta (25), que integra a Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas, só em material apreendido pela instituição, foram destruídas 54,4 toneladas de drogas no RS nos últimos cinco anos.

Apreensões PF - comparação 1º semestre de 2020, total 1.394.800,00, contra 4.231.530,00 em 2021 - alta de 203%

Apreensões PF

Apreensões PRF - comparação jan a mai. 2020: 8.769.479,00 contra 2021: 14.337.078,00 - alta de 63%.

Apreensões PRF

Indicadores de atividade da SSP - comparação janeiro a maio, Brigada Militar e Polícia Civil.

Indicadores de atividade da SSP