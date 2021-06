Com novas remessas, RS recebe até o momento 90% das vacinas esperadas para junho

Até essa quinta-feira (24), faltando seis dias para terminar o mês, o Rio Grande do Sul recebeu o equivalente a 90% do volume de vacinas que a Secretaria Estadual da Saúde (SES) espera para junho – e o necessário para manter o cronograma de vacinação que prevê toda a população adulta atendida com pelo menos uma dose até 20 de setembro.

Segundo a SES, o Piratini conta com o envio de pelo menos 2,2 milhões de doses mensais para cumprir a meta até o final do inverno. Se esse patamar for ultrapassado, o governo estadual afirma que será possível adiantar o calendário de imunização. Nesta quinta, o governador Eduardo Leite já fez uma antecipação em relação à tabela original e puxou a data para concluir a primeira aplicação em todos os adultos de 30 de setembro para 20 de setembro.

Com a entrega de mais 434.820 doses de imunizantes da Janssen, da Pfizer e da CoronaVac até o começo da tarde, o Rio Grande do Sul somou 1.973.950 unidades encaminhadas pelo Ministério da Saúde desde o começo do mês, ou 89,7% do estimado para todo o período. Novas remessas devem ser feitas até o dia 30, mas a assessoria de comunicação da SES informa que “o Estado não tem como antecipar a data e os quantitativos que serão enviados”.

A expectativa de receber 2,2 milhões de doses ao mês até completar o atendimento de toda a população adulta com pelo menos uma aplicação, em setembro, pode ser afetada por eventuais atrasos ou redução na oferta. Nesta semana, por exemplo, a escassez de imunizantes comprometeu o ritmo da campanha em dezenas de municípios no Rio Grande do Sul. A situação, após a distribuição das novas cargas, deverá ser normalizada.

