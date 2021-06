Comissão de Cultura debate ataques a casas de matriz africana

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove debate na segunda-feira (28) sobre recentes ataques e ações violentas contra casas de matriz africana.

A audiência pública ocorre às 16 horas, no plenário 7, com transmissão interativa pelo e-democracia.

O pedido para o debate é das deputadas Erika Kokay (PT-DF) e Benedita da Silva (PT-RJ). As deputadas consideraram de "cunho racista" ações policiais perpetradas recentemente contra casas de matrizes africanas na região de Águas Lindas, Girassol, Cocalzinho e Edilândia, localizadas no estado de Goiás.

As deputadas acusam as autoridades de segurança de tentarem vincular as condutas criminosas do foragido Lázaro Barbosa de Sousa aos membros desses centros religiosos. "Isso é fruto do racismo estrutural que não corresponde à religiosidade exercida nesses centros", denunciam as deputadas no requerimento para a audiência.

Elas também repudiaram afirmações das forças de segurança de que esses locais estariam servindo de abrigo ao infrator. "É extremamente grave que a polícia, durante o arrombamento das portas de umas das casas, tenha feito a vinculação desses espaços a supostos 'rituais satânicos' que inexistem nas casas de matriz africana, o que apenas constata o total despreparo dos agentes envolvidos, além do racismo estrutural", lamentam.

Foram convidados para o debate o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Rodney Rocha Miranda; especialistas e representantes de culturas de matriz africana. Confira a lista completa de convidados.