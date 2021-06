Comissão discute inclusão da EBC no Plano Nacional de Desestatização

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados promove audiência pública na segunda-feira (28), no plenário 13, às 14h30, para discutir a inclusão da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) no Plano Nacional de Desestatização.

O debate é uma iniciativa dos deputados Luiza Erundina (Psol-SP), Bira do Pindaré (PSB-MA), Coronel Chrisóstomo (PSL-RO) e Perpétua Almeida (PCdoB-AC). Segundo eles, desde o seu início, a gestão Jair Bolsonaro vem promovendo o enfraquecimento da EBC, com o intuito de privatizá-la.

"Como a comunicação pública é um princípio constitucional, preocupa-nos o desmantelamento progressivo da EBC pelo governo", dizem os parlamentares.

Em abril, juntamente com a Eletrobras, a empresa foi incluída via decreto presidencial no programa de desestatização. A capitalização da EBC e da estatal energética foi uma recomendação do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República.

Foram convidados para a audiência: